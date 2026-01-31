صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول کے 200 طلباء میں یونیفارم،شوز تقسیم

  • سرگودھا
ساہی وال/ سرگودہا (نمائندہ دنیا) گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول نمبر 3 کے 200 طلباء میں نجی تنظیم کی طر ف س یونیفارم اور شوز پر مشتمل تحائف تقسیم کئے گئے ، اس سلسلہ میں ایک باقاعدہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔

تقریب میں ڈپٹی ڈی ای او طاہر شہزاد، اے ای اوز، اساتذہ، سیاسی و سماجی شخصیات رانا سہیل، بھایی ظفر، عباد ملک، رانا حیات، رانا عبدالغفار، میڈیا پرسنز حاجی ارشد شاکر، محمد شفیق چوہدری، راو اسلم فراز، مہر عثمان شہزاد سمیت سول سوسائٹی اور طلبا کی کثیر تعداد نے شرکت کی ۔ 

 

