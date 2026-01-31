مین روڈ فاروقہ پر بجلی کے پول نصب کرنیکا کا م شروع کر دیا گیا
فاروقہ/سرگودھا( نمائندہ دنیا )فیسکو سب ڈویثزن ساہیوال نے مین روڈ فاروقہ پر سڑک کے کنارے پر بجلی کے پول نصب کرنا شروع کر دئے ہیں
پہلے سے نصب پول سڑک پر ہونے کی وجہ سے آمدورفت میں رکاوٹ اور مین روڈ پر ناجائز تجاوزات کا سبب بن رہے تھے بعض پول تعمیر شدہ سڑک پر 4سے 8فٹ تک نصب تھے لوڈ ٹرالوں ،اور ٹرکوں کے گذرنے سے بجلی کی تاریں ٹوٹ جاتی تھیں متعدد حادثات کے بعد 30سے 40سال بعد نئے پول نصب کئے جا رہے ہیں فاروقہ کے شہری گذشتہ تیس ،چالیس سال سے بجلی کے نئے پول سڑک کنارے نصب کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے ۔