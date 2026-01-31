صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سلانوالی سرگودھا روڈ پر تیز رفتاری، بس ڈرائیور گرفتار

  • سرگودھا
سلانوالی سرگودھا روڈ پر تیز رفتاری، بس ڈرائیور گرفتار

سلانوالی (نمائندہ دنیا)سلانوالی سرگودھا روڈ پر تیز رفتاری اور لاپرواہی سے بس چلانے والے ڈرائیور کو پولیس نے گرفتار کر کے اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔

پولیس کے مطابق تھانہ سلانوالی کے اہلکار معمول کے گشت پر تھے کہ ایک بس کو خطرناک انداز میں تیز رفتاری سے چلایا جا رہا تھا، پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے بس کو روکا اور ڈرائیور حق نواز کو گرفتار کر لیا،مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ عوام کی جان و مال کو خطرے میں ڈالنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری رہے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

کھلے گٹر،سڑکوں پر کھدائی،تعمیراتی سامان کے ڈھیر :بیوٹیفکیشن آف گوجرانوالہ منصوبے میں تاخیر شہریوں کیلئے دردسر

ڈپٹی کمشنر کی جانب سے گٹروں کے ڈھکنوں کی 100 فیصد تنصیب کا حکم

گجرات:دریائے چناب کنارے تفریح گاہ بنا نے کا فیصلہ

منشیات فروش سابق پولیس اہلکار گرفتار ‘ 13کلو چرس برآ مد

صدر گجرات چیمبر احمد حسن کی پر تگال میں پاکستانی سفیر سے ملاقات

وزیرآباد میں واٹر سپلائی ‘سیوریج کا نظام لا رہے :بلال تارڑ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران پر امریکی حملے کا امکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
بلی کے گلے میں گھنٹی والا معاملہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سولر لگاؤ سولر ہٹاؤ‘ جائیں تو جائیں کہاں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اندھیروں کی طرف سفر
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
معراج محمد خان‘ ایک اصولی انسان
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأ ت… (آخری)
مفتی منیب الرحمٰن