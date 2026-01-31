سلانوالی سرگودھا روڈ پر تیز رفتاری، بس ڈرائیور گرفتار
سلانوالی (نمائندہ دنیا)سلانوالی سرگودھا روڈ پر تیز رفتاری اور لاپرواہی سے بس چلانے والے ڈرائیور کو پولیس نے گرفتار کر کے اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔
پولیس کے مطابق تھانہ سلانوالی کے اہلکار معمول کے گشت پر تھے کہ ایک بس کو خطرناک انداز میں تیز رفتاری سے چلایا جا رہا تھا، پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے بس کو روکا اور ڈرائیور حق نواز کو گرفتار کر لیا،مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ عوام کی جان و مال کو خطرے میں ڈالنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری رہے گی۔