لاہور ہائیکورٹ بار کے صدارتی امیدوار راجہ عامر خان کے اعزاز میں پروقار تقریب

  • سرگودھا
بھیرہ (نامہ نگار)ملک فیروز خان نون فاؤنڈیشن کے چیئرمین ملک تیمور حیات نون کی جانب سے لاہور ہائیکورٹ بار ایسوسی ایشن کے امیدوار برائے صدرراجہ عامر خان ایڈووکیٹ کے اعزاز میں ایک پروقار تقریب نورپور نون میں منعقد کی گئی۔

نون ہاؤس میں معزز مہمانوں کا پرتپاک استقبال سابق رکن قومی اسمبلی ملک عدنان حیات نون اور ملک سیف اللہ خان نون نے کیا۔ تقریب میں خیبرپختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی، نیئر حسین بخاری، ندیم افضل چن، چو دھری فواد حسین اور سابق جج ذوالفقار بخاری نے خصوصی شرکت کی۔

 

