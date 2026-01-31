عمران خان سے ملاقات پی ٹی آئی قائدین کا آئینی حق ہے ، ملک حسن اسلم
خوشاب (نمائندہ دنیا)پنجاب اسمبلی کے رکن ملک حسن اسلم اعوان نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی صحت اور ان سے ملاقات کے معاملے پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔
عمران خان سے ملاقات پی ٹی آئی قائدین کا آئینی اور قانونی حق ہے ۔اخبار نویسوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موجودہ فارم 47 کی حکومت نے عمران خان کی فیملی اور پارٹی قائدین پر ملاقات کی غیر آئینی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، جو آئین پاکستان اور جمہوری اقدار کی صریح خلاف ورزی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ نام نہاد عوامی مقبولیت کے دعویدار حکمران ایک جیل میں قید شخص کی مقبولیت سے خوفزدہ ہیں۔