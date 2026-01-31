صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جمہوریت کا حسن مذاکرات میں ہے ، ڈیڈ لاک میں نہیں:چو دھری ارشد محمود

  • سرگودھا
جمہوریت کا حسن مذاکرات میں ہے ، ڈیڈ لاک میں نہیں:چو دھری ارشد محمود

خوشاب (نمائندہ دنیا)پاکستان مسلم لیگ (ن) لائرز فورم ضلع خوشاب کے صدر چو دھری ارشد محمود ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ جمہوریت اور سیاست کا حسن مذاکرات اور ڈائیلاگ میں ہے ، ڈیڈ لاک میں نہیں۔

قومی سیاست میں رہنے کے لیے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا۔مسلم لیگ (ن) کے ضلعی سیکرٹریٹ جوہرآباد میں وکلا کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ (ن) کی حکومت نے ملک و قوم کے وسیع تر مفاد کو مدنظر رکھتے ہوئے پی ٹی آئی کو بارہا مذاکرات کی پیشکش کی، مگر ایک فرد واحد کی ہٹ دھرمی کے باعث مثبت جواب نہیں ملا۔وطن عزیز میں جمہوری روایات کو زندہ رکھنے کے لیے حکومت کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش آج بھی برقرار ہے۔ لیکن تاحال کسی مثبت پیش رفت کے آثار نظر نہیں آ رہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

بلوچستان کی پسماندگی کے خاتمہ کیلئے اقدامات کر رہے، سیدال ناصر

برطانیہ مسئلہ کشمیر کے حل کیلئے کردار ادا کرے، فیصل راٹھور

پی ٹی آ ئی کو 9 مئی جیسے واقعات نہیں دہرانے دینگے ، امیر مقام

اسلام آباد، مین ہولز کورز لگانے، فٹ پاتھوں کی مرمتی کی مہم شروع

کمشنر کی زیر صدارت اجلاس، مین ہولز بارے رپورٹ طلب

راولپنڈی پولیس لائنز ہیڈکوارٹرز میں فرینڈز آف پولیس انٹرن شپ پروگرام ختم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران پر امریکی حملے کا امکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
بلی کے گلے میں گھنٹی والا معاملہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سولر لگاؤ سولر ہٹاؤ‘ جائیں تو جائیں کہاں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اندھیروں کی طرف سفر
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
معراج محمد خان‘ ایک اصولی انسان
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأ ت… (آخری)
مفتی منیب الرحمٰن