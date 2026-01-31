جمہوریت کا حسن مذاکرات میں ہے ، ڈیڈ لاک میں نہیں:چو دھری ارشد محمود
خوشاب (نمائندہ دنیا)پاکستان مسلم لیگ (ن) لائرز فورم ضلع خوشاب کے صدر چو دھری ارشد محمود ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ جمہوریت اور سیاست کا حسن مذاکرات اور ڈائیلاگ میں ہے ، ڈیڈ لاک میں نہیں۔
قومی سیاست میں رہنے کے لیے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا۔مسلم لیگ (ن) کے ضلعی سیکرٹریٹ جوہرآباد میں وکلا کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ (ن) کی حکومت نے ملک و قوم کے وسیع تر مفاد کو مدنظر رکھتے ہوئے پی ٹی آئی کو بارہا مذاکرات کی پیشکش کی، مگر ایک فرد واحد کی ہٹ دھرمی کے باعث مثبت جواب نہیں ملا۔وطن عزیز میں جمہوری روایات کو زندہ رکھنے کے لیے حکومت کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش آج بھی برقرار ہے۔ لیکن تاحال کسی مثبت پیش رفت کے آثار نظر نہیں آ رہے ۔