تعلیمی اداروں کو سیف سٹی کے سسٹم سے منسلک کرنا اچھا اقدام ہے ،نعیم احمد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) تاجر رہنماء خواجہ نعیم احمد نے کہا ہے کہ پنجاب کے تمام تعلیمی اداروں کو سیف سٹی کے سسٹم سے منسلک کرنا اچھا اقدام ہے 30 ہزار سے زائد تعلیمی ادارے اور ایک لاکھ سے زائد اساتذہ وسکیورٹی سٹاف کی رجسٹریشن کہاں عمل مکمل کیا جا رہا ہے۔
تاکہ لوگوں کو محفوظ بنانے میں مدد مل سکے ہماری حکومت وقت سے اپیل ہے کہ کاروباری اداروں فیکٹریوں کارخانوں کو بھی سیف سٹی پروجیکٹس کے ساتھ منسلک کیا جائے تاکہ لوگوں کو تحفظ کا احساس ہو اور جرائم پیشہ لوگوں سے ان کی جان چھوٹ سکے حکومت کا یہ اقدام اچھا ہے اس سے ہمارے بچوں کو تحفظ کا احساس ہوگا اسی طرح اگر کاروباری اداروں کو بھی سیف سٹی سسٹم سے منسلک کر دیا جائے تو اس کے دور رس نتائج برآمد ہوں گے ۔