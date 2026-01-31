صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب ہائی وے پٹرول سرگودھا ریجن ایس پی راؤ کامران اختر چارج سنبھال لیا

  • سرگودھا
پنجاب ہائی وے پٹرول سرگودھا ریجن ایس پی راؤ کامران اختر چارج سنبھال لیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پنجاب ہائی وے پٹرول سرگودھا ریجن ایس پی راؤ کامران اختر نے اپنے عہدہ کا چارج سنبھال کر کام شروع کر دیاتفصیل کے مطابق حکومت پنجاب نے راؤ کامران اختر کو ایس پی ہائی وے پٹرول سرگودھا ریجن تعینات کر دیا جنہوں نے گزشتہ روز اپنے عہدہ کا چارج سنبھال کر کام شروع کر دیا جن کو دفتر پہنچنے پر اہلکاروں نے استقبال کیا ۔

گلدستہ پیش کرتے ہوئے جنرل سلامی دی گئی۔اس موقع پر ایس پی راؤ کامران اختر نے ہدایت کی کہ تمام افسران و ملازمین محنت اور دیانت داری سے اپنی ڈیوٹی سرانجام دیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سول ڈیفنس کی انتظامی بد حالی سامنے آگئی

ٹریفک حادثے میں موٹرسائیکل سوار میاں ، بیوی اور بچہ جاں بحق

باغِ جناح میں چھٹے میری گولڈ فلاور شو کا افتتاح

سندھ حکومت کا عالمی ادارے سٹی اینڈ گلڈز سے اہم معاہدہ

کے الیکٹرک ا ورمیگا موٹر کمپنی میں مفاہمت

میئر کا ٹینڈرنگ الزامات پر نوٹس، جامع انکوائری کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران پر امریکی حملے کا امکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
بلی کے گلے میں گھنٹی والا معاملہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سولر لگاؤ سولر ہٹاؤ‘ جائیں تو جائیں کہاں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اندھیروں کی طرف سفر
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
معراج محمد خان‘ ایک اصولی انسان
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأ ت… (آخری)
مفتی منیب الرحمٰن