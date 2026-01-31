پنجاب ہائی وے پٹرول سرگودھا ریجن ایس پی راؤ کامران اختر چارج سنبھال لیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پنجاب ہائی وے پٹرول سرگودھا ریجن ایس پی راؤ کامران اختر نے اپنے عہدہ کا چارج سنبھال کر کام شروع کر دیاتفصیل کے مطابق حکومت پنجاب نے راؤ کامران اختر کو ایس پی ہائی وے پٹرول سرگودھا ریجن تعینات کر دیا جنہوں نے گزشتہ روز اپنے عہدہ کا چارج سنبھال کر کام شروع کر دیا جن کو دفتر پہنچنے پر اہلکاروں نے استقبال کیا ۔
گلدستہ پیش کرتے ہوئے جنرل سلامی دی گئی۔اس موقع پر ایس پی راؤ کامران اختر نے ہدایت کی کہ تمام افسران و ملازمین محنت اور دیانت داری سے اپنی ڈیوٹی سرانجام دیں۔