مسلم لیگی قیادت عوامی خدمت پر یقین رکھتی ہے ، بلدیاتی الیکشن ضرور ہوں گے :شجاع الرحمٰن ٹیپو
خوشاب (نمائندہ دنیا)پاکستان مسلم لیگ (ن) ضلع خوشاب کے ایڈیشنل سیکرٹری اور ممتاز مائنز اونرچوہدری شجاع الرحمٰن ٹیپو نے کہا ہے کہ مسلم لیگ (ن) کی قیادت ذاتی مفادات کی بجائے عوام کی بے لوث خدمت پر یقین رکھتی ہے اور ان شاء اللہ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی میں بھرپور کردار ادا کیا جائے گا۔
میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے منفی پروپیگنڈا کرنے والے کان کھول کر سن لیں کہ بلدیاتی انتخابات ہر صورت ہوں گے اور مسلم لیگ (ن) ایک نظریاتی جماعت کے طور پر صوبہ بھر میں کلین سویپ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن سے راہ فرار وہی جماعتیں اختیار کرتی ہیں جو عوامی مقبولیت سے محروم ہوتی ہیں۔