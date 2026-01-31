ڈی ایس پی داؤدخیل اسد عباس خان کی والدہ انتقال کر گئیں
کندیاں ، میانوالی (نمائندہ دنیا، نامہ نگار)کندیاں سے تعلق رکھنے والے ڈی ایس پی داؤدخیل اسد عباس خان کی والدہ انتقال کر گئیں، جس پر پولیس افسران اور علاقہ بھر میں گہرے رنج و غم کا اظہار کیا جا رہا ہے ۔
ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل نے کندیاں پہنچ کر ڈی ایس پی اسد عباس خان کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کی اور ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ڈی پی او میانوالی نے مرحومہ کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کی اور لواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔