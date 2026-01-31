وزیراعلی پنجاب مریم نواز کے دورے سے قبل اوور ہیڈ برج مرمت کرنیکا مطالبہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) شہریوں کا کہنا ہے کہ وزیراعلی پنجاب مریم نواز کے متوقع دورہ کے پیش نظرa ان کے روٹ پر آنیوالا پل تو درست کیا جا رہا ہے جبکہ خیام سینما چوک والا پل اور اسلام پورہ اوورہیڈ برج بھی وزیراعلی پنجاب کی توجہ کے منتظر ہیں خیام سینما اوورہیڈ برج مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔
اور اس کی سڑک بھی اسلام پورہ پل کی طرح ہوتی جا رہی ہے اس سے قبل کے یہ پل بھی مکمل طور پر کھنڈرات میں تبدیل ہو جائے اسے ابھی سے مرمت کر دیا جائے تو اس پر زیادہ خرچہ نہیں آئے گا ۔جبکہ اسلام پورہ پل پر لائٹیں نہ ہونے کی وجہ سے ہر وقت حادثات سے کا خدشہ رہتا ہے ۔