سیاست کو تجارت کی بجائے عوامی خدمت کا ذریعہ بنایا ہے ، انجینئر مولانا محمد سلیم
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلعی امیر جماعت اہلحدیث پاکستان انجینئر مولانا محمد سلیم نے کہا ہے کہ اگر سیاست کو کمائی کی بجائے عبادت کا ذریعہ بنایا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان کے حالات بہتر نہ ہوں یہاں پر جو اقتدار میں آجاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے مگر وہ بھول جاتا ہے کہ ہمیشہ رہنے والی ذات اﷲ تعالیٰ کی ہے۔
قیام پاکستان سے لے کر آج تک کتنے لوگ آئے چلے گئے مگر زندہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے عوام کی بے لوث خدمت کی ہے ہم نے سیاست کو تجارت کی بجائے عوامی خدمت کا ذریعہ بنایا ہے اصل سیاست کا مقصد بھی اﷲ کی مخلوق کی بلا امتیاز خدمت ہے ۔یہی وجہ ہے کہ ہم نے سیاست میں کچھ کمانے کی بجائے لوگوں پر خرچ کرنے کو ترجیح دی ۔