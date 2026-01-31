صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بسنت ایک خونی کھیل ہے ، اجازت نہیں ہونی چاہیے ، عامر سلطان چیمہ

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سابق رکن قومی اسمبلی چو دھری عامر سلطان چیمہ نے کہا ہے کہ بسنت ایک خونی کھیل ہے جس میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں لہذا ایسے کھیل کی اجازت کسی طرح بھی نہیں ہونی چاہیے

 اس سے قیمتی جانوں کے ضیاع کے ساتھ کئی لوگ عمر بھر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں نہ جانے ہمارے حکمرانوں کو ہدایت کب ملے گی حکومتوں کو کام اپنی رعایا کی حفاظت کرنا ہوتا ہے نہ کہ ان کی جانوں کو خطرے میں ڈالنا اس پر فوری پابندی لگائی جائے ۔اور کسی بھی صورت بسنت کی اجازت نہیں ہونی چاہیے ۔

 

