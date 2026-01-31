صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حسین احمد رضا کا چارج سنبھالنے کے فوری بعد تحصیل کوٹمومن کا دورہ،ہسپتال کا معائنہ

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر سرگودھا حسین احمد رضا چو دھری نے چارج سنبھالنے کے فوری بعد تحصیل کوٹمومن کا دورہ کیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل رانا محمد ابوبکر بھی ان کے ہمراہ تھے ۔

ڈپٹی کمشنر نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کوٹمومن کا دورہ کیا جہاں انہوں نے مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات، صفائی ستھرائی کے انتظامات اور دستیاب ادویات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ڈاکٹرز اور عملے سے گفتگو کرتے ہوئے ہدایت کی کہ عوام کو بروقت اور معیاری علاج کی فراہمی میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔،بعد ازاں ڈپٹی کمشنر نے اسسٹنٹ کمشنر آفس کوٹمومن کا بھی دورہ کیا جہاں انہیں تحصیل میں جاری انتظامی امور پر بریفنگ دی گئی۔ 

 

