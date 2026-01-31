نواں کوٹ میں چھاپہ، ریت کی وسیع پیمانے پر چوری پکڑی گئی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) محکمہ مائنز کی ٹیم کا نواحی علاقے نواں کوٹ کے علاقے میں چھاپہ، ریت کی وسیع پیمانے پر چوری پکڑی گئی ، ملزمان لوڈ شدہ دو ٹرالیاں موقع پر چھوڑ کر فرار ہو گئے۔
اطلاع ملی کہ دریائے چناب کے کنارے نواں کوٹ کے علاقہ نامعلوم افراد ریت چوری کر رہے ہیں جس پر ٹیم نے موقع پر چھاپہ مارا تو ملزمان ریت سے لوڈ دو ٹرالیاں چھوڑ کر فرار ہو گئے جو کہ قبضہ میں لے لی گئیں حکام کا کہنا کہ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا گیا جبکہ مزید کاروائی جاری ہے ۔