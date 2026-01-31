صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نماز جمعہ کے موقع پر تمام مساجد و امام بارگاہوں پر سکیورٹی کے سخت اقدامات

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈی پی او صہیب اشرف کی ہدایات پر ضلع بھر میں نماز جمعہ کے موقع پر تمام مساجد و امام بارگاہوں پر سکیورٹی کے سخت اقدامات کیے گئے ۔

ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز نے اپنے اپنے علاقوں میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اور تعینات اہلکاروں کو الرٹ رہنے کی ہدایات دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کیلئے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے کسی بھی قسم کی مشتبہ سرگرمی کی فوری اطلاع پولیس یا متعلقہ تھانہ کو دیں۔ 

 

