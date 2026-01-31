سلانوالی میں سرکاری رقبہ پر قبضہ کی کوشش ناکام بنا دی گئی
چک نمبر 123 شمالی محمد اقبال تعمیرات کروا رہا تھا،عملہ فوری موقع پر پہنچ گیاجانچ پڑتال میں رقبہ سرکاری ملکیت ہونے کی تصدیق،مقد مہ درج کرلیا گیا
سلانوالی (نمائندہ دنیا)سلانوالی کے نواحی علاقہ چک نمبر 123 شمالی میں سرکاری اراضی پر ناجائز قبضہ کی کوشش کو محکمہ مال کے اہلکاروں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ناکام بنا دیا، جبکہ پولیس نے محکمہ مال کی درخواست پر ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے ۔تفصیلات کے مطابق مقامی شخص محمد اقبال سرکاری احاطہ پر ناجائز قبضہ کرنے کی نیت سے پختہ تعمیرات شروع کر چکا تھا اطلاع ملنے پر محکمہ مال کے گرداور اور دیگر عملہ فوری طور پر موقع پر پہنچ گیا اور تعمیراتی کام رکوادیا، اہلکاروں نے سرکاری ریکارڈ کی جانچ پڑتال کے بعد تصدیق کی کہ مذکورہ رقبہ مکمل طور پر سرکاری ملکیت ہے ،بعد ازاں گرداورمحمد بخش کی درخواست پر تھانہ سلانوالی پولیس نے ملزم محمد اقبال کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ۔