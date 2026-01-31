صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں تعینات تمام پراسیکیوٹرز کی ماہانہ میٹنگ

  • سرگودھا
ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں تعینات تمام پراسیکیوٹرز کی ماہانہ میٹنگ

ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں تعینات تمام پراسیکیوٹرز کی ماہانہ میٹنگڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر آفس کے کانفرنس روم میں مجموعی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ

بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا )ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر آفس کے کانفرنس روم میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سرگودھا میں تعینات تمام پراسیکیوٹرز کی ماہانہ میٹنگ ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر کی زیرِ صدارت منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں سال 2025 کے دوران پراسیکیوشن سروس کی مجموعی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا جبکہ مختلف پیشہ ورانہ امور پر سیر حاصل گفتگو کی گئی۔اجلاس کے دوران پراسیکیوشن اور دیگر متعلقہ اداروں کے درمیان باہمی روابط کو مزید مؤثر بنانے ، عدالتی کارروائی کو تیز رفتاری سے مکمل کرنے ، بروقت فیصلوں کے حصول اور رپورٹ 173 ضابطۂ فوجداری (Cr.P.C) کی بروقت اور جلد از جلد جمع کروانے سے متعلق امور پر خصوصی غور کیا گیا۔میٹنگ کے دوران پراسیکیوٹر صاحبان نے اپنی ذمہ داریوں کی انجام دہی میں درپیش مختلف مسائل ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر کے سامنے رکھے ، جس پر ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر نے ان مسائل کے فوری اور مؤثر حل کی یقین دہانی کروائی۔ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اس امر پر زور دیا کہ پراسیکیوشن سروس کی بہتری، ادارہ جاتی ہم آہنگی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافہ ہی انصاف کی بروقت اور مؤثر فراہمی کی ضمانت ہے ۔میٹنگ کا مقصد پراسیکیوشن سروس کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانا اور عوام کو انصاف کی فوری فراہمی کو یقینی بنانا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

28 ٹیچنگ ہسپتالوں میں بڑھائی گئی پیتھا لو جسٹ ڈاکٹرز کی اسامیاں برسوں بعد بھی غیر فعال

ٹوبہ :شہری تحفظ کیلئے حفاظتی اقدامات ، ہائی وے سائٹس کا معائنہ

والدین انسداد پو لیو مہم میں تعاون کریں :ڈپٹی کمشنر جھنگ

ڈپٹی کمشنر نے قطرے پلا کر انسدادِ پولیو مہم کا افتتاح کر دیا

ایف ڈی اے کالو نیوں میں تجاوزات کے آ پریشن ، سامان ضبط

حفاظتی اقدامات کے بغیر تعمیراتی کام شروع نہ کرنے کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران پر امریکی حملے کا امکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
بلی کے گلے میں گھنٹی والا معاملہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سولر لگاؤ سولر ہٹاؤ‘ جائیں تو جائیں کہاں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اندھیروں کی طرف سفر
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
معراج محمد خان‘ ایک اصولی انسان
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأ ت… (آخری)
مفتی منیب الرحمٰن