ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں تعینات تمام پراسیکیوٹرز کی ماہانہ میٹنگ
ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں تعینات تمام پراسیکیوٹرز کی ماہانہ میٹنگڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر آفس کے کانفرنس روم میں مجموعی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا )ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر آفس کے کانفرنس روم میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سرگودھا میں تعینات تمام پراسیکیوٹرز کی ماہانہ میٹنگ ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر کی زیرِ صدارت منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں سال 2025 کے دوران پراسیکیوشن سروس کی مجموعی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا جبکہ مختلف پیشہ ورانہ امور پر سیر حاصل گفتگو کی گئی۔اجلاس کے دوران پراسیکیوشن اور دیگر متعلقہ اداروں کے درمیان باہمی روابط کو مزید مؤثر بنانے ، عدالتی کارروائی کو تیز رفتاری سے مکمل کرنے ، بروقت فیصلوں کے حصول اور رپورٹ 173 ضابطۂ فوجداری (Cr.P.C) کی بروقت اور جلد از جلد جمع کروانے سے متعلق امور پر خصوصی غور کیا گیا۔میٹنگ کے دوران پراسیکیوٹر صاحبان نے اپنی ذمہ داریوں کی انجام دہی میں درپیش مختلف مسائل ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر کے سامنے رکھے ، جس پر ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر نے ان مسائل کے فوری اور مؤثر حل کی یقین دہانی کروائی۔ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اس امر پر زور دیا کہ پراسیکیوشن سروس کی بہتری، ادارہ جاتی ہم آہنگی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافہ ہی انصاف کی بروقت اور مؤثر فراہمی کی ضمانت ہے ۔میٹنگ کا مقصد پراسیکیوشن سروس کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانا اور عوام کو انصاف کی فوری فراہمی کو یقینی بنانا تھا۔