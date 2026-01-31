اسکول وینز میں اوورلوڈنگ پر سخت کارروائی کا حکم دیدیا گیا
ہیلمٹ، سیٹ بیلٹ، اوور اسپیڈنگ اور ون ویلنگ کے خلاف مہم جاری رکھی جائےڈی پی او میانوالی کی ٹریفک و ضلعی پولیس کو بریفنگ، قوانین پر عملدرآمد کی ہدایت
میانوالی (نامہ نگار)ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل نے ٹریفک و ضلعی پولیس افسران کو ٹریفک مینجمنٹ کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ بریفنگ میں ایس پی انویسٹیگیشن اظہر سعید، ڈی ٹی او میانوالی طیب علی شاہ، ٹریفک افسران اور ایس ایچ اوز شریک ہوئے ۔ڈی پی او میانوالی نے کہا کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی انسانی جانوں کے ضیاع کا سبب بنتی ہے ، جسے کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے اسکول وینز میں اوورلوڈنگ، بغیر رجسٹریشن اور فٹنس گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت دی۔انہوں نے کہا کہ ہیلمٹ، سیٹ بیلٹ، اوور اسپیڈنگ اور ون ویلنگ کے خلاف خصوصی مہم جاری رکھی جائے جبکہ ٹریفک پوائنٹس پر نفری ہمہ وقت الرٹ رہے ۔ بریفنگ کے اختتام پر ڈی پی او نے عوام خصوصاً طلبہ کے جان و مال کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کیا۔