دریائی کٹاؤ نے پپلاں کے موضع جات کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا
متاثرہ موضع جات میں ہنگامی بنیادوں پر حفاظتی بند تعمیر کیے جائیں،وزیر اعلیٰ سے مطالبہ چار موضع جات شدید متاثر، ہزاروں ایکڑ اراضی اور مکانات دریا برد:سردار سبطین خان
کندیاں ، میانوالی (نمائندہ دنیا، نامہ نگار)حلقہ پی پی 88 تحصیل پپلاں کے چار اہم موضع جات بھکڑا، شاہنواز والا، میلے والی اور ڈھنگانہ حکومتی غفلت اور ضلعی انتظامیہ کی مبینہ سستی کے باعث شدید تباہی سے دوچار ہو چکے ہیں، جہاں دریائی کٹاؤ بدستور جاری ہے اور نقصانات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے ۔سابق سپیکر پنجاب اسمبلی سردار محمد سبطین خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دریائی کٹاؤ کے باعث ان علاقوں میں ہزاروں ایکڑ قیمتی زرعی اراضی اور ہزاروں گھر دریا برد ہو چکے ہیں، مگر تاحال مؤثر حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے ۔انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا کہ متاثرہ موضع جات میں ہنگامی بنیادوں پر حفاظتی بند تعمیر کیے جائیں، بصورت دیگر کسی بھی وقت بڑا انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے ۔ سردار سبطین خان نے کہا کہ اگر فوری عملی اقدامات نہ کیے گئے تو علاقہ مکینوں کے مسائل میں مزید اضافہ ہو گا۔