صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چشمہ چیک پوسٹ پر 38بوری گندم سمگل کرنیکی کوشش ناکام

  • سرگودھا
چشمہ چیک پوسٹ پر 38بوری گندم سمگل کرنیکی کوشش ناکام

چشمہ چیک پوسٹ پر 38بوری گندم سمگل کرنیکی کوشش ناکام دو ڈالے تحویل میں لے لیے گئے ،ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کے حوالے کر دئیے

کندیاں (نمائندہ دنیا)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے احکامات اور ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل کی ہدایات کی روشنی میں چیک پوسٹ ریموٹ سرچ پارک چشمہ پر بڑی کارروائی کرتے ہوئے پنجاب سے خیبرپختونخوا گندم سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔تفصیلات کے مطابق چیک پوسٹ سب پردوران چیکنگ دو ڈالے روک کر تلاشی لی، جن میں 38 گٹو گندم لوڈ پائی گئی۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے گندم اور گاڑیاں تحویل میں لے کر ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کے حوالے کر دیں۔ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل نے کامیاب کارروائی پر پولیس ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ اشیائے خوردونوش کی سمگلنگ عوامی مفاد کے خلاف جرم ہے ، جسے کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

28 ٹیچنگ ہسپتالوں میں بڑھائی گئی پیتھا لو جسٹ ڈاکٹرز کی اسامیاں برسوں بعد بھی غیر فعال

ٹوبہ :شہری تحفظ کیلئے حفاظتی اقدامات ، ہائی وے سائٹس کا معائنہ

والدین انسداد پو لیو مہم میں تعاون کریں :ڈپٹی کمشنر جھنگ

ڈپٹی کمشنر نے قطرے پلا کر انسدادِ پولیو مہم کا افتتاح کر دیا

ایف ڈی اے کالو نیوں میں تجاوزات کے آ پریشن ، سامان ضبط

حفاظتی اقدامات کے بغیر تعمیراتی کام شروع نہ کرنے کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران پر امریکی حملے کا امکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
بلی کے گلے میں گھنٹی والا معاملہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سولر لگاؤ سولر ہٹاؤ‘ جائیں تو جائیں کہاں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اندھیروں کی طرف سفر
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
معراج محمد خان‘ ایک اصولی انسان
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأ ت… (آخری)
مفتی منیب الرحمٰن