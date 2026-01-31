چشمہ چیک پوسٹ پر 38بوری گندم سمگل کرنیکی کوشش ناکام
چشمہ چیک پوسٹ پر 38بوری گندم سمگل کرنیکی کوشش ناکام دو ڈالے تحویل میں لے لیے گئے ،ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کے حوالے کر دئیے
کندیاں (نمائندہ دنیا)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے احکامات اور ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل کی ہدایات کی روشنی میں چیک پوسٹ ریموٹ سرچ پارک چشمہ پر بڑی کارروائی کرتے ہوئے پنجاب سے خیبرپختونخوا گندم سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔تفصیلات کے مطابق چیک پوسٹ سب پردوران چیکنگ دو ڈالے روک کر تلاشی لی، جن میں 38 گٹو گندم لوڈ پائی گئی۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے گندم اور گاڑیاں تحویل میں لے کر ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کے حوالے کر دیں۔ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل نے کامیاب کارروائی پر پولیس ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ اشیائے خوردونوش کی سمگلنگ عوامی مفاد کے خلاف جرم ہے ، جسے کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔