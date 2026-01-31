صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
میانوالی جیل میں موک ایکسرسائز، دہشتگردی ناکام بنا نیکا مظاہرہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی تیاری ،فول پروف سکیورٹی کا عملی مظاہرہ کیا گیا

 میانوالی (نامہ نگار) سنٹرل جیل میانوالی میں حالیہ ملکی حالات کے پیش نظر سیکیورٹی انتظامات کو فول پروف بنانے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی تیاری کے سلسلے میں موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا۔ یہ مشق وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز کے خصوصی احکامات اور ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل کی ہدایات پر کی گئی۔ موک ایکسرسائز میں پولیس، ایلیٹ فورس، ریسکیو 1122، سول ڈیفنس اور دیگر حساس اداروں کی ٹیموں نے شرکت کی۔ فرضی اطلاع پر دہشت گردوں کے سنٹرل جیل میں حملے کی مشق کی گئی، جس پر تمام ادارے فوری طور پر موقع پر پہنچے ، دہشت گردوں کو گرفتار کیا اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا۔تمام اداروں نے باہمی تعاون اور بروقت رسپانس کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ وہ کسی بھی غیر یقینی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ ڈی پی او میانوالی نے کہا کہ موک ایکسرسائز کا مقصد اداروں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، رابطہ کاری اور رسپانس ٹائم کو جانچنا ہے ۔

 

