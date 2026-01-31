موٹر وے سروس ایریا میں غیرمعیاری اشیا کا دھندا جاری
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پنجاب حکومت کے احکامات کے باوجود لاہور سے اسلام آباد M-2 پر سرگودھا سے لنک کرنے والے سالم’ سیال موڑ اور سکھیکی انٹر چینجز پر قائم سروس ایریا پر زائد داموں فروخت کی جانے والی غیر معیاری اشیاء کا نہ تو دھندہ رک سکا اور نہ ہی مانیٹرنگ ٹیمیں تشکیل دے کر کسی قسم کی کارروائی عمل میں لائی جا سکی۔
’ صوبائی حکومت نے موٹر وے حکام کی نشاندہی پر گزشتہ ماہ ضلعی سربراہ کو ہدایت کی تھی کہ وہ سالم’ سیال موڑ اور سکھیکی انٹر چینجز پر مسافروں کو غیر معیاری اور زائد دام وصول کر کے لوٹنے والے دکانداروں کا محاسبہ کریں ۔ مگر اس بارے مجسٹریٹ کی ٹیمیں تو تشکیل دی گئی مگر کسی قسم کی کارروائی عمل میں نہیں آ سکی جس پر مسافروں نے وزیراعلی پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔