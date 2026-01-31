تعمیراتی مقامات پر حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا جائے ،کمشنر
حافظ شوکت علی کا ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ 14ارب کے سٹی سیوریج کا جائزہسلانوالی ڈسپوزل کی اپ گریڈیشن سائٹ کا بھی معائنہ ، بریفنگ دی گئی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودھا ڈویژن حافظ شوکت علی نے ڈپٹی کمشنر حسین احمد رضا چوہدری کے ہمراہ ہ 14 ارب روپے کے سٹی سیوریج پیکیج کے تحت جاری ترقیاتی کاموں کا موقع پر جا کر تفصیلی جائزہ لیا۔ کمشنر نے سلانوالی ڈسپوزل کی اپ گریڈیشن سائٹ کا بھی معائنہ کیا اور واسا حکام اور متعلقہ کنٹریکٹر کو سختی سے ہدایت کی کہ تمام تعمیراتی مقامات پر حفاظتی اقدامات کو ہر صورت یقینی بنایا جائے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ حفاظتی انتظامات میں کسی قسم کی کوتاہی ناقابلِ برداشت ہوگی اور اگر حفاظتی باڑ، وارننگ سائنز یا دیگر ضروری اقدامات نہ کیے گئے تو ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ کمشنر کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ پنجاب حکومت کے اس 14 ارب روپے کے سیوریج پیکج کے تحت سرگودھا شہر میں بڑے پیمانے پر کام جاری ہے ، جس میں ڈسپوزل سسٹم کی اپ گریڈیشن اور سیوریج انفراسٹرکچر کی بہتری شامل ہے ۔ یہ منصوبہ 2050 سال تک شہر کی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے تاکہ نکاسی آب کے مسائل کا دیرپا حل ممکن بنایا جا سکے ۔