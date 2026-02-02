پاکستان ریلوے عوامی مفاد کو نظرانداز نہ کرے ، حافظ جاوید اقبال ساجد
میانوالی (نامہ نگار)امیر جماعت اسلامی ضلع میانوالی حافظ جاوید اقبال ساجد نے کہا ہے کہ پاکستان ریلوے کمرشل مارکیٹس اور پلازے ضرور بنائے ، تاہم عوامی مفاد کے منصوبوں کو بھی پیش نظر رکھا جانا ناگزیر ہے ۔
عوام کو سستی اور محفوظ سفری سہولیات فراہم کرنا حکومت اور ریلوے انتظامیہ کی اولین ذمہ داری ہونی چاہیے ۔انہوں نے کہا کہ کئی مقامات پر ریلوے پھاٹک موجود نہیں، جس کے باعث قیمتی انسانی جانیں خطرے میں ہیں۔ مصروف علاقوں میں دکانیں تعمیر کرنے سے سڑک مزید تنگ ہو جائے گی اور عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔