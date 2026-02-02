میانوالی میں گرجا گھروں پر سخت سکیورٹی انتظامات
میانوالی (نامہ نگار)وزیر اعلیٰ پنجابمریم نواز شریف کے احکامات کی روشنی میں ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل کی خصوصی ہدایات پر اتوار کے روز مسیحی برادری کی عبادات کے موقع پر ضلع بھر کے تمام چرچز پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ۔
پولیس افسران اور اہلکار اقلیتی عبادت گاہوں پر سیکیورٹی کے فرائض سرانجام دیتے رہے تاکہ عبادات پُرامن ماحول میں مکمل ہو سکیں۔ ڈی پی او میانوالی نے کہا کہ اقلیتی برادری کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے اور ان کی جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔