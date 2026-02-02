بھاگٹانوالہ پولیس کی پتنگ بازی کے خلاف عوامی آگاہی مہم
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا )تھانہ بھاگٹانوالہ پولیس کی جانب سے پتنگ بازی کے خلاف عوامی آگاہی مہم شروع کر دی گئی ہے ۔ اس حوالے سے جاری کردہ پبلک سروس میسج میں شہریوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ پتنگ بازی نہ صرف جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے بلکہ یہ ایک قابلِ سزا جرم بھی ہے ۔
پولیس نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پتنگ بازی کی ڈور کسی کی زندگی کی ڈور کاٹ سکتی ہے اور اس خطرناک شوق کے نتیجے میں قیمتی جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ پتنگ بازی میں ملوث افراد کے خلاف بلا امتیاز سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔