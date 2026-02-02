صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھاگٹانوالہ پولیس کی پتنگ بازی کے خلاف عوامی آگاہی مہم

  • سرگودھا
بھاگٹانوالہ پولیس کی پتنگ بازی کے خلاف عوامی آگاہی مہم

بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا )تھانہ بھاگٹانوالہ پولیس کی جانب سے پتنگ بازی کے خلاف عوامی آگاہی مہم شروع کر دی گئی ہے ۔ اس حوالے سے جاری کردہ پبلک سروس میسج میں شہریوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ پتنگ بازی نہ صرف جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے بلکہ یہ ایک قابلِ سزا جرم بھی ہے ۔

 پولیس نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پتنگ بازی کی ڈور کسی کی زندگی کی ڈور کاٹ سکتی ہے اور اس خطرناک شوق کے نتیجے میں قیمتی جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ پتنگ بازی میں ملوث افراد کے خلاف بلا امتیاز سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈسکہ سمبڑیال روڈ ،8نمبر چونگی پر ٹریفک جام درد سر بن گیا

حکومت نے ترقیاتی منصوبوں کے جال بچھا د ئیے :شازیہ فرید

پیر سعید احمد مجددی کے سالانہ عرس کی تقریبات کل سے شروع ہونگی

ساڑھے 7ارب روپے سے سیوریج کے میگا پراجیکٹ پر کام کا آغاز

بجلی سستی ہو نے صنعتی پیدوار کی لاگت کم ہو گی :شکیل اعظم

موٹرسائیکل سوار ڈاکوؤں نے سیلز مین سے رقم چھین لی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر