سلانوالی میں قصابوں کی من مانی سرکاری نرخ نامہ ہوا میں اڑا دیا

سلانوالی (نمائندہ دنیا)سلانوالی انتظامیہ کی جانب سے بڑے اور چھوٹے گوشت کی قیمتیں کم کرنے کے احکامات قصابوں نے یکسر نظر انداز کر دیے ۔ مقررہ نرخوں کے برعکس قصاب بڑے گوشت کی فی کلو قیمت 1200 روپے جبکہ چھوٹے گوشت کی فی کلو قیمت 2400 روپے وصول کر رہے ہیں، جس سے شہری شدید پریشانی کا شکار ہیں۔تفصیلات کے مطابق دو روز قبل سلانوالی انتظامیہ نے بڑے گوشت کی قیمت 800 روپے فی کلو اور چھوٹے گوشت کی قیمت 1600 روپے فی کلو مقرر کرتے ہوئے نرخ نامے آویزاں کروائے تھے ۔

انتظامیہ کی جانب سے قصابوں کو واضح ہدایات جاری کی گئی تھیں کہ سرکاری نرخوں کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔تاہم قصابوں نے انتظامیہ کے احکامات کو ہوا میں اڑاتے ہوئے کھلے عام زائد قیمتوں پر گوشت کی فروخت جاری رکھی ہوئی ہے ۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ من مانی کرنے والے قصابوں کے خلاف فوری اور مؤثر کارروائی کی جائے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے ۔

 

