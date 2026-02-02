رانا انتظار علی اور ان کی بہن کے ایصالِ ثواب کیلئے دعائیہ تقریب
فاروقہ/سرگودھا (نمائندہ دنیا)سابق نائب ناظم رانا شاہد اقبال، مسلم لیگ یوتھ ونگ کے صدر عابد فیصل کے بھائی اور سابق کونسلر رانا انتظار علی اور ان کی بہن کی وفات پر ان کے ایصالِ ثواب کے لیے دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔
تقریب میں معروف عالمِ دین مفتی جمیل طارق نے مرحومین کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کروائی۔ دعائیہ تقریب میں علاقے کی سینکڑوں سیاسی، سماجی شخصیات، کارکنان اور معززینِ علاقہ نے شرکت کی۔شرکاء نے مرحومین کے اہلِ خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے صبرِ جمیل کی دعا کی اور مرحومین کی سماجی خدمات کو خراجِ تحسین پیش کیا۔ تقریب کے اختتام پر مرحومین کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔