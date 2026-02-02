صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت کی عوام دوست پالیسیوں کے ثمرات عوام تک منتقل ہو رہے ہیں، غوث محمد نیازی

خوشاب (نمائندہ دُنیا)پاکستان مسلم لیگ (ن) ضلع خوشاب کے صدر ڈاکٹر غوث محمد نیازی نے کہا ہے کہ مسلم لیگ (ن) کی مثبت اور مدبرانہ حکمت عملی کے تحت حکومت کی عوام دوست پالیسیوں کے ثمرات بتدریج عام آدمی تک منتقل ہو رہے ہیں، جس کے باعث حکومت اور عوام کے درمیان اعتماد کا مضبوط رشتہ قائم ہے ۔

مخالفین جتنا بھی زور لگا لیں، وہ حکومت اور عوام کے درمیان فاصلے پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے ۔وہ مسلم لیگ (ن) کے ضلعی سیکرٹریٹ جوہرآباد میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کر رہے تھے ۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت حسب روایت امسال بھی روزہ داروں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ایک یادگار رمضان پیکیج متعارف کرائے گی، جس کے تحت اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ پنجاب کا کوئی بھی مستحق خاندان حکومتی امداد سے محروم نہ رہے ۔

 

