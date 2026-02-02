صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خواتین کے حقوق کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے ، سعدیہ فیروز خان

  • سرگودھا
خوشاب (نمائندہ دُنیا)وومن پروٹیکشن سنٹر جوہرآباد کی انچارج سعدیہ فیروز خان نے کہا ہے کہ خواتین کے حقوق کا تحفظ، خواتین پر تشدد اور ہراسمنٹ کی روک تھام ہماری اولین ذمہ داری ہے ، جس میں وومن پروٹیکشن سنٹر کلیدی کردار ادا کر رہا ہے ۔

اپنے دفتر میں منعقدہ پریس بریفنگ کے دوران انہوں نے بتایا کہ اگر کسی بھی خاتون کو تشدد یا ہراسمنٹ کے حوالے سے کسی قسم کی دشواری کا سامنا ہو تو وہ بلا جھجھک فوری طور پر وومن پروٹیکشن سنٹر سے رابطہ کرے ۔ انہوں نے کہا کہ ادارہ خواتین کو مفت قانونی معاونت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ بیماری کی صورت میں مفت علاج کی سہولیات بھی مہیا کرتا ہے ۔سعدیہ فیروز خان نے بتایا کہ حال ہی میں وومن پروٹیکشن سنٹر کی جانب سے جنسی تشدد کا نشانہ بننے والی ایک مظلوم بچی کو انصاف دلایا گیا اور ملزم کو قانونی کارروائی کے بعد پھانسی کی سزا دلوائی گئی۔

 

