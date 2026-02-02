سی ایم معائنہ ٹیم کے معاون خصوصی شعیب مرزا کا ٹی ایچ کیو ہسپتال شاہ پور کا اچانک دورہ
شاہ پورصدر ( نامہ نگار،نمائندہ دنیا)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر سی ایم معائنہ ٹیم کے معاون خصوصی شعیب مرزا نے تحصیل ہیڈکوارٹرز ہسپتال شاہ پور کا اچانک دورہ کیا اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔
اس موقع پر انہوں نے ہسپتال انتظامیہ کو واضح ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ ایک ماہ بعد دوبارہ دورہ کیا جائے گا، اس دوران تمام معاملات درست کر کے عوام کو بہتر سہولیات فراہم کی جائیں۔معاون خصوصی نے ایمرجنسی وارڈ، مردانہ و زنانہ وارڈز، ایکسرے روم، ان ڈور وارڈ، لیبارٹری اور دیگر شعبہ جات کا معائنہ کیا۔ انہوں نے مریضوں اور ان کے لواحقین سے براہ راست گفتگو کر کے طبی سہولیات کی فراہمی، ادویات اور عملے کے رویے کے بارے میں دریافت کیا۔