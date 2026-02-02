بلوچستان میں دہشتگردوں کی بزدلانہ کاروائیاں قابل مذمت ہیں، شازیہ بانو
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ ن شعبہ خواتین شازیہ بانو نے کہا ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردوں کی بزدلانہ کاروائیاں اور ان میں خواتین اور معصوم بچوں کو نشانہ بناناقابل مذمت ہیں پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بروقت کارروائی سے دہشتگردوں کے مقاصد خاک میں مل گئے ۔
شہید اہلکاروں کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہیں، قوم دہشتگردوں کے خلاف آپریشن میں پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ہے ، ہندوستان اور افغانستان پاک سرزمین میں مداخلت کا گھناؤنا کھیل بند کردیں، پاکستان کے محافظ کسی صورت پاکستان کی سالمیت پر آنچ نہیں آنے دیں گے ۔