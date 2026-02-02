صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
بہت جلد با نی پی ٹی آئی عمران کی رہائی ممکن ہو جائے گی ،علی آصف بگا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایم پی اے علی آصف بگا نے کہا ہے کہ بہت جلد با نی پی ٹی آئی عمران خا ن کی رہائی ممکن ہو جائے گی۔

 با نی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خا ن کی صحت کے حوا لہ سے تشویش کا اظہار کر تے ہو ئے کہا کہ عمران ْخا ن کو ہسپتا ل لے جا نے کا اہل خا نہ کو کیوں نہ بتا یا گیا عمران خا ن سے پی ٹی آئی قا ئد ین کی ملاقات 20دسمبر کو ہو نی تھی لیکن آ ج تک ا س نہ ملا قات نہ کر نے کی ا جا ز ت نہ د ینا بھی حیرا ن کن ہے موجو د ہ حکو مت کا پاکستا ن کے مقبو ل ترین سا بق و ز یر اعظم عمران خا ن سے رو یہ ہر حوا لہ سے اعلی سیاسی واخلاقی اقدار سے متصاد م ہے حکو متی رو یہ خود لوگوں میں حکو مت کے متعلق عجیب و غریب قسم کے جذ با ت پیدا کر ر ہا ہے ۔

 

