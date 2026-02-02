صو بہ سندھ کے بچوں میں ایچ آئی وی کیسز وار ننگ ہے ،محمد امجد شاہین
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سیاسی وسما جی راہنما محمد امجد شاہین نے کہا ہے کہ صو بہ سندھ کے بچوں میں ایچ آئی و ی کیسز میں خطر نا ک حد تک اضافے پاکستا ن میڈیکل ایسوسی ا یشن کا ہا ئی لیو ل ا لر ٹ ایک وار ننگ ہے جسے سنجید ہ لینا چا ہیے۔
پی ا یم اے کے مطا بق رجسٹرڈ ایچ آ ئی و ی پا ز یٹو بچوں کی صوبا ئی تعداد 4ہزا ر ہے سر نجوں استرے سٹریٹ سیلو ن کے دوبا ر ہ استعما ل بلڈ بینکوں میں غلط اسکریننگ کے فو ج دار ی کا روا ئی اور قا نو ن کی خلا ف ور ز ی کر نے وا لو ں کے لیے جر ما نو ں سے نمٹا جا ئے ۔