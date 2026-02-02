قوم الیکشن کمیشن کے غلط فیصلوں کیخلاف پی ٹی آئی کا ساتھ دے بیرسٹر عبداﷲممتاز کاہلوں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سابق ٹکٹ ہولڈر و پاکستان تحریک انصاف کے راہنما بیرسٹر عبداﷲ ممتاز کاہلوں نے کہا کہ قوم نے دیکھ لیا کہ یہ تمام چور اکٹھے ہوکر عمران خان کو گرانے کی کوشش کررہے ہیں مگر ان کے ہاتھ کچھ نہیں آنیوالا عوام ان کو سمجھ چکی ہے۔
جس کا عملی ثبوت عوام نے انتخابات میں ان کے امیدواروں کو عبرتناک شکست دیکر دیدیا ہے اب وقت ہے کہ قوم الیکشن کمیشن کے غلط فیصلوں کیخلاف پی ٹی آئی کا ساتھ دے الیکشن کمیشن نے حکومت اور اس کے اتحادیوں پر جو پٹاری کھولی ہے اب اس کو بند کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہوگی انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی ایک ڈراؤنے خواب کی طرح ہمیشہ اتحادیوں کے ذہنوں پر سوار رہے گی اور انشاء اﷲ آنیوالا وقت پی ٹی آئی کا ہے ۔