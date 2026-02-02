ورلڈ بینک کے صدر اجے سنگھ بنگا اور ان کی ٹیم 3فروری کو سرگودھا کا دورہ کریگی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ورلڈ بینک کے صدر اجے سنگھ بنگا اور ان کی ٹیم 3فروری کو سرگودھا کا دورہ کریگی ، اجے بنگا اپنے آبائی گاؤں خوشاب میں \"گلی سکھاں والی\" کا دورہ کریں گے ، جہاں ان کے والد لیفٹیننٹ جنرل ہربھجن سنگھ بنگا کی پرورش ہوئی۔
وہاں تاریخی گوردوارہ صاحب میں عالمی امن کی دعا بھی کی جائے گی۔ مقامی لوگ اپنی \"زمین کے بیٹے \" کا ڈھوڈا (مٹھائی) اور آبائی گھر کی مقدس مٹی پیش کر کے پرتپاک استقبال کریں گے ،جس کی بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں ،اس کے علاوہ ورلڈ بنک کی ٹیم کوٹمومن کا بھی دورہ کریگی اس حوالے سے اعلی سطحی اجلاس میں افسران کر ہر ممکن اقدامات کی ہدایت کرتے ہوئے ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں ۔