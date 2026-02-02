زیادتی کیس میں مطلوب ملزم چھاپے پر سہولت کاروں کی مدد سے فرار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ٍزیادتی کا مقدمہ میں مطلوب ملزم پولیس چھاپے کے دوران تین سہولت کاروں کی مدد سے فرار ہو گیا پولیس کے مطابق اطلاع ملی تھی کہ ملزم عدنان ٹھٹھی ولانہ میں چھپا ہوا ہے جس پر ریڈ کی اگیا تو مجاہد اور اسکے ساتھیوں نے اسے بھگا دیا جس پر تینوں سہولت کاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔
