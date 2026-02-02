صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زیادتی کیس میں مطلوب ملزم چھاپے پر سہولت کاروں کی مدد سے فرار

  • سرگودھا
زیادتی کیس میں مطلوب ملزم چھاپے پر سہولت کاروں کی مدد سے فرار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ٍزیادتی کا مقدمہ میں مطلوب ملزم پولیس چھاپے کے دوران تین سہولت کاروں کی مدد سے فرار ہو گیا پولیس کے مطابق اطلاع ملی تھی کہ ملزم عدنان ٹھٹھی ولانہ میں چھپا ہوا ہے جس پر ریڈ کی اگیا تو مجاہد اور اسکے ساتھیوں نے اسے بھگا دیا جس پر تینوں سہولت کاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔

زیادتی کا مقدمہ میں مطلوب ملزم پولیس چھاپے کے دوران تین سہولت کاروں کی مدد سے فرار ہو گیا پولیس کے مطابق اطلاع ملی تھی کہ ملزم عدنان ٹھٹھی ولانہ میں چھپا ہوا ہے جس پر ریڈ کی اگیا تو مجاہد اور اسکے ساتھیوں نے اسے بھگا دیا جس پر تینوں سہولت کاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

قومی شاہراہوں پر رائٹ آف ویز آؤٹ سورس کرنیکا فیصلہ

امپورٹرز اپنے درآمدی شیڈول پیشگی شیئر کریں، وزیر بحری امور

شہریوں کے مسائل حل ،منصوبے جلد مکمل کئے جائیں،آئی جی

ڈی آئی جی کی کھلی کچہری،درخواستوں پر فوری احکامات جاری

کپاس کی اگیتی کاشت کا حتمی پلان پیش کیا جائے، سیکرٹری زراعت

ایکسپورٹرز کی طرز پرچھوٹے تاجروں کو ریلیف دیا جائے،اشرف بھٹی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر