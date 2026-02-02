صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
شب برا ت اہل ایما ن کیلئے بخشش و مغفرت کا بڑا ذریعہ ہے قاری عتیق الرحمان صدیقی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مذہبی رہنماء قاری عتیق الرحمان صدیقی نے کہا ہے کہ شب برا ت اہل ایما ن کیلئے بخشش و مغفرت کا بڑا ذریعہ ہے۔

 شب بر ات پر آتش با ز ی فضو ل رسو ما ت اور شور و غل سے اجتنا ب کیا جا ئے ا س مقد س را ت کے تقدس کو ملحوظ خاطر ر کھا جا ئے شب بر ات ہمیں یہ پیغا م دیتی ہے کہ ہم اپنی زند گیوں کا محاسبہ کریں اﷲ پا ک سے سچی توبہ کریں اپنے اعمال کو بہتر بنا نے کا عزم کریں ا س مبا ر ک را ت میں ا ﷲ پا ک کی خا ص ر حمتوں اور بر کتوں کا نز و ل ہوتا ہے ۔

 

