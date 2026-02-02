صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
مسئلہ کشمیر اور فلسطین عالمی بر ا د ر ی کے ضمیر کا امتحا ن ہے ،انجینئر مولانا محمد سلیم

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلعی امیر جماعت اہلحدیث پاکستان انجینئر مولانا محمد سلیم نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر اور فلسطین عالمی بر ا د ر ی کے ضمیر کا امتحا ن ہے۔

 کشمیر اور فلسطین میں ا سوقت انسا نی حقوق کی پا ما لی اور انسا نوں کا قتل عا م جا ر ی ہے لمحہ فکریہ ہے کہ ا س سار ی صورتحا ل پر انسا نی حقوق کے علمبر دار خا مو ش تما شا ئی بنے ہو ئے ہیں ضرورت ا س امر کی ہے کہ ا نسا نی حقوق کے علمبر دا ر ا س سار ی صورتحا ل پر ا پنا متحرک کر دا ر ادا کریں۔

 

