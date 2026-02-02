پر وا ز کا ر ڈ کے ذریعے 3لا کھ بلا سود دینے کا اعلا ن انقلا بی فیصلہ :سید محمد حسنین شاہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)نائب صدر ویلفیئر سوسائٹی جنرل بس اسٹینڈ سید محمد حسنین شاہ نے کہا ہے کہ و ز یر اعلی پنجا ب مریم نو ازشر یف نے پنجاب کی تاریخ کے پہلے اور منفرد پر و از کا ر ڈ کا ا جر ا ء کر د یا۔
ہنر مند ،رو ز گا ر اور سکل ڈویلپمنٹ پو ر ٹل کا بھی آغاز خوش آئند ہے پر وا ز کا ر ڈ کے ذریعے 3لا کھ بلا سود دینے کا اعلا ن ایک انقلا بی فیصلہ ہے بلاشبہ و ز یر اعلی پنجا ب صو بے میں لوگوں اور نوجوا نو ں کو ہر ممکن طریقہ سے اپنے پا ؤ ں پر کھڑے ہو نے اور ریلیف کی فراہمی کیلئے عملی طور پر کو شاں ہیں ۔