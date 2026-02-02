صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قوم کی امیدوں کا مر کز چیئرمین بلاو ل بھٹو زردار ی ہیں،تسنیم ا حمد قریشی

  • سرگودھا
قوم کی امیدوں کا مر کز چیئرمین بلاو ل بھٹو زردار ی ہیں،تسنیم ا حمد قریشی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق و ز یر مملکت وڈویثرنل صد ر پیپلزپارٹی تسنیم ا حمد قریشی نے کہا ہے کہ صد ر آ صف علی زردار ی نے ہمیشہ مفاہمت برداشت اور سیاسی اعتدا ل کو پر وا ن چڑھا یا سیاسی میں مذکور ہ رجحا ن کے با نی صد ر آ صف علی زردار ی دوسر ی مرتبہ صد ر مملکت بن کر آ ئین اور جمہوریت کے لیے گر اں قدر خد ما ت ا نجام دے ر ہے ہیں۔

ومی یک جہتی جمہور ی تسلسل اور رواں دا ر ی کے فروغ میں ہمیشہ ا ن کا کر دار نمایاں ر ہا ۔چیئرمین پیپلز پارٹی بلاو ل بھٹو زردار ی آ صف علی زردار ی کی مفاہمت قومی یک جہتی اور جمہوری تسلسل کی جد و جہد کو آ گے بڑھاتے رہیں گے قوم کی امیدوں کا مر کز چیئرمین بلاو ل بھٹو زردار ی ہیں

 

 

