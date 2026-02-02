صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بہن بھائی پر تشدد کی ویڈیو کا نوٹس،17افراد کیخلاف مقدمہ درج

  سرگودھا
بہن بھائی پر تشدد کی ویڈیو کا نوٹس،17افراد کیخلاف مقدمہ درج

بہن بھائی پر تشدد کی ویڈیو کا نوٹس،17افراد کیخلاف مقدمہ درجدرجن افراد کا بدترین تشدد،نادرخان سمیت 13نامزد،4نامعلوم افراد کیخلاف کارروائی

بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا )تھانہ بھاگٹانوالہ کی حدود میں گزشتہ روز سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی بہن بھائی پر تشدد کی ویڈیو کا ڈی پی او سرگودہا محمد صہیب اشرف نے فوری نوٹس لے لیا۔ واقعے میں درجن بھر افراد کی جانب سے بہن بھائی کو بدترین تشدد کا نشانہ بنانے پر پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا ہے ۔پولیس کے مطابق نادر خان سمیت 13 نامزد جبکہ 4 نامعلوم ملزمان کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔ ڈی پی او سرگودہا نے واقعے کو انتہائی سنگین قرار دیتے ہوئے ملزمان کی فوری گرفتاری اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے ۔ڈی پی او محمد صہیب اشرف کا کہنا تھا کہ قانون ہاتھ میں لینے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا اور شہریوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ 

 

