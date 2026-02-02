صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سلانوالی میں غیر قانونی گیس ری فلنگ کیخلاف کریک ڈاؤن

  • سرگودھا
سلانوالی میں غیر قانونی گیس ری فلنگ کیخلاف کریک ڈاؤن

سلانوالی میں غیر قانونی گیس ری فلنگ کیخلاف کریک ڈاؤن غیر قانونی مراکز سیل،کاروبار شہری آباد ی سے منتقل کرنے کی وارننگ جاری

سلانوالی (نمائندہ دنیا)سلانوالی پیرا فورس نے شہری علاقوں میں قائم غیر قانونی گیس ری فلنگ کرنے والی دکانوں اور ایجنسیوں کے خلاف بھرپور کارروائی کرتے ہوئے تمام غیر قانونی مراکز کو سیل کر دیا ہے ۔تفصیلات کے مطابق حکومتی ہدایات پر پیرا فورس انچارج مہر حسن سیال اور انویسٹیگیشن آفیسر نایاب ملک نے سلانوالی شہر کی اہم شاہراہوں، بازاروں اور گلی محلوں میں قائم گیس ری فلنگ کرنے والی دکانوں اور ایجنسیوں کے خلاف کارروائی کی۔اس موقع پر دکان مالکان کو سختی سے ہدایت جاری کی گئی کہ وہ اپنا کاروبار فوری طور پر شہری آبادی سے باہر منتقل کریں۔ پیرا فورس حکام نے خبردار کیا کہ خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں کو گرفتار کر کے مقدمات درج کیے جائیں گے اور قانون شکنوں کو کسی صورت رعایت نہیں دی جائے گی۔

 

