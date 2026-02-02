بلوچستان میں دہشتگردوں سے لڑتے شہید اہلکار فاروقہ کا رہائشی
شہید عصمت اﷲ بلوچ نواحی گاؤں سلکی کارہائشی ،چند ماہ قبل ہی شادی ہوئی تھی علاقے میں سوگ کی فضا،ہم بھی وطن کیلئے قربانی دینے کیلئے تیار ہیں، اہل دیہہ
فاروقہ/سرگودھا (نمائندہ دنیا)بلوچستان میں دہشت گرد تنظیم کے خلاف کارروائی کے دوران وطن پر قربان ہونے والا فرنٹیئر کور کا بہادر سپاہی عصمت اﷲ بلوچ نواحی گاؤں سلکی، تحصیل فاروقہ کا رہائشی تھا، جو دشمن سے لڑتے ہوئے جامِ شہادت نوش کر گیا۔ذرائع کے مطابق گزشتہ روز بلوچستان میں دہشت گردوں کے حملے کے دوران فرنٹیئر کور کے اہلکار عصمت اﷲ بلوچ نے جوانمردی سے مقابلہ کیا اور مادرِ وطن کے دفاع میں اپنی جان قربان کر دی۔ شہید عصمت اﷲ کی چند ماہ قبل ہی شادی ہوئی تھی، جس سے علاقے میں سوگ کی فضا قائم ہے ۔اہلِ علاقہ اور گاؤں سلکی کے مکینوں نے شہید کی قربانی کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنے بیٹے کی شہادت پر فخر ہے ۔ اہلِ دیہہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کے دفاع کے لیے جتنی بھی قربانیوں کی ضرورت پڑی، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔اہلِ علاقہ نے اس یقین کا اظہار بھی کیا کہ شہید کی اپنے آبائی گاؤں میں تدفین ہونے سے پورے علاقے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔