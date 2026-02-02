صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سلانوالی میں 2بچے سیوریج نالوں میں گر گئے ،ایک زخمی

  • سرگودھا
سلانوالی میں 2بچے سیوریج نالوں میں گر گئے ،ایک زخمی

نشاط آباد میں شاپنگ کرتی فیملی کی اڑھائی سالہ بچی دکان کے قریب نالے میں جاگریضیاء شہید روڈ پر 12 سالہ عبداللہ نالے میں گر گیا، ہسپتال میں 4ٹانکے لگے

سلانوالی (نمائندہ دنیا)سلانوالی شہر میں گہرے سیوریج نالوں میں بچوں کے گرنے کے دو الگ الگ واقعات پیش آئے ، جن میں ایک ڈھائی سالہ بچی معجزانہ طور پر محفوظ رہی جبکہ 12 سالہ بچہ زخمی ہو گیا۔تفصیلات کے مطابق پہلا واقعہ محلہ نشاط آباد پیش آیا، جہاں قریبی گاؤں سے کپڑوں کی خریداری کے لیے آئی ہوئی ایک فیملی کی ڈھائی سالہ بچی دکان کے قریب سے گزرنے والے کھلے سیوریج نالے میں جا گری۔ راہ چلتے افراد نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے بچی کو نالے سے باہر نکال لیا اور خوش قسمتی سے بچی کو خراش تک نہ آئی۔دوسرا واقعہ ضیاء شہید روڈ پر پیش آیا، جہاں 12 سالہ بچہ عبداللہ سیوریج نالے میں گر گیا۔ بچے کے شور مچانے پر لوگوں نے اسے نالے سے نکالا، تاہم گرنے کے باعث بچہ زخمی ہو گیا۔ بچے کو فوری طور پر ٹی ایچ کیو ہسپتال سلانوالی منتقل کیا گیا، جہاں اس کے ہاتھ کی انگلی پر چار ٹانکے لگائے گئے ۔ شہریوں نے کھلے نالوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حفاظتی اقدامات کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

