صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زمیندارکے رقبہ سے کینو، لکڑیاں چوری کر لی گئیں

  • سرگودھا
زمیندارکے رقبہ سے کینو، لکڑیاں چوری کر لی گئیں

زمیندارکے رقبہ سے کینو، لکڑیاں چوری کر لی گئیں مڈھ رانجھا میں نصر اﷲ خان کے باغ میں واردات ،مقدمہ درج

 مڈھ رانجھا (نمائندہ دنیا)زمیندارکے رقبہ سے نامعلوم چو روں نے کینو مالٹے چوری کر لئے ،مقدمہ درج لیا گیا ۔ مڈھ رانجھا کے نواحی موضع میں زمیندار نصر اﷲ خان نے اپنے زرعی رقبہ میں باغ کینولگار کھا ہے جو موقع پاکر نامعلوم چوروں نے باغ کنوسے مالٹے توڑ کر اور باغ کنو کی لکڑیاں چوری کاٹ کر مالیت 1لاکھ روپے نقصا ن کیاہے جس پر نامعلوم ملزمان کے خلاف تھانہ مڈھ رانجھا میں مقدمہ درج کرلیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پولیو مہم کی کامیابی کیلئے حکمت عملی تیار

لائن توڑ کر عارضی طور پر ڈیم سے شہریوں کو مہنگے داموں پانی بیچنے کا انکشاف

سانحہ گل پلازہ کے متاثرین کوتنہا نہیں چھوڑینگے ،خالد مقبول

سندھ اسمبلی عالمی پارلیمانی کانفرنس کی میزبانی کرے گی

کراچی بچاؤ تحریک کا گجر نالاکے متاثرین کے ہمراہ احتجاجی مظاہرہ

بھارت خطے میں امن کا دشمن ہے ،بلال سلیم قادری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر