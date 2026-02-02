زمیندارکے رقبہ سے کینو، لکڑیاں چوری کر لی گئیں
زمیندارکے رقبہ سے کینو، لکڑیاں چوری کر لی گئیں مڈھ رانجھا میں نصر اﷲ خان کے باغ میں واردات ،مقدمہ درج
مڈھ رانجھا (نمائندہ دنیا)زمیندارکے رقبہ سے نامعلوم چو روں نے کینو مالٹے چوری کر لئے ،مقدمہ درج لیا گیا ۔ مڈھ رانجھا کے نواحی موضع میں زمیندار نصر اﷲ خان نے اپنے زرعی رقبہ میں باغ کینولگار کھا ہے جو موقع پاکر نامعلوم چوروں نے باغ کنوسے مالٹے توڑ کر اور باغ کنو کی لکڑیاں چوری کاٹ کر مالیت 1لاکھ روپے نقصا ن کیاہے جس پر نامعلوم ملزمان کے خلاف تھانہ مڈھ رانجھا میں مقدمہ درج کرلیا گیا۔