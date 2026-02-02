صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فاروقہ:بازار کا افتتاح آج، ریڑھی بانوں کی بے روزگاری کا خاتمہمجموعی طور پر 47 ریڑھیاں لگائی جائیں گی،آج سے ریڑھی ،رمضان بازار فعال

فاروقہ/سرگودھا (نمائندہ دنیا)فاروقہ میں حکومتِ پنجاب کے زیر اہتمام قائم کیے جانے والے ریڑھی بازار کا باقاعدہ افتتاح آج کیا جائے گا، جس سے طویل عرصے سے بے روزگاری کا شکار ریڑھی بانوں کو بڑا ریلیف ملے گا۔تفصیلات کے مطابق حکومت پنجاب کی جانب سے قرعہ اندازی کے ذریعے 16 ریڑھیاں پہلے ہی مستحق افراد میں تقسیم کی جا چکی ہیں، جبکہ مجموعی طور پر 47 ریڑھیاں لگائی جائیں گی۔ ماضی میں پیرا فورسز کی جانب سے ریڑھیاں ضبط کیے جانے کے باعث ریڑھی بانوں کے گھروں میں فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ریڑھی بانوں کے مسائل پر تمام سیاسی جماعتوں اور انجمن تاجران نے بھرپور آواز اٹھائی، جس کے نتیجے میں انکروچمنٹ آفیسر مہر ممتاز نے ریڑھی بانوں کو گورنمنٹ ہائی اسکول گراؤنڈ کی دیوار کے ساتھ ریڑھیاں لگانے اور آمدورفت میں رکاوٹ نہ بننے کی شرط پر جگہ الاٹ کر دی۔اعلامیہ کے مطابق سوموار سے ریڑھی اور رمضان بازار باقاعدہ کام شروع کر دے گا، جس سے درجنوں خاندانوں کی بے روزگاری ختم ہو جائے گی اور شہریوں کو سستے داموں اشیائے ضروریہ کی فراہمی ممکن ہو سکے گی۔

 

