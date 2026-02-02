سلانوالی اور ساہیوال کے افسر وں کی معطلی میں غلطی کا انکشاف
سلانوالی (نمائندہ دنیا)وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر شعیب مرزا کے دورہ تحصیل سلانوالی اور ساہیوال کے بعد جاری کیے گئے احکامات میں سنگین انتظامی غلطی سامنے آ گئی، جس کے باعث سلانوالی کے افسران کو غلطی سے معطل کرنے کے آرڈرز جاری کر دیے گئے ۔تفصیلات کے مطابق مشیر وزیر اعلیٰ کے دورہ سلانوالی کے دوران ایم ایس ٹی ایچ کیو ہسپتال سلانوالی اور چیف آفیسر میونسپل کمیٹی سلانوالی کی کارکردگی کو سراہا گیا تھا، جبکہ دورہ تحصیل ساہیوال کے دوران ٹی ایچ کیو ہسپتال ساہیوال کے ایم ایس اور چیف آفیسر میونسپل کمیٹی ساہیوال کی ناقص کارکردگی پر معطلی کی ہدایات دی گئی تھیں۔تاہم حکام بالا نے جاری کردہ نوٹیفکیشن میں ساہیوال کے افسران کے بجائے ٹی ایچ کیو ہسپتال سلانوالی کی ایم ایس ڈاکٹر شیریں عزیز اور چیف آفیسر ایم سی سلانوالی چو دھری عبدالرزاق گجر کے معطلی کے احکامات جاری کر دیے ۔ بعد ازاں غلطی کی نشاندہی پر سلانوالی کے افسران کے معطلی کے احکامات فوری طور پر منسوخ کر دیے گئے جبکہ تحصیل ساہیوال کے متعلقہ افسران کو معطل کر دیا گیا۔