بلوچستان میں دہشتگردی ناکام بنانے پر سکیورٹی فورسز کو خراجِ تحسین دہشتگردی کیخلافبلا امتیاز کارروائی پوری قوم کی آواز ہے : علامہ عبدالرشید حجازی
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان کے مرکزی ناظمِ اعلیٰ علامہ عبدالرشید حجازی نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردانہ حملوں کو ناکام بنانے پر سکیورٹی فورسز کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ حالیہ دہشت گردانہ کارروائیاں قابلِ مذمت اور افسوس ناک ہیں، جن کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے ۔انہوں نے کہا کہ امن کے دشمن اور پاکستان مخالف عناصر ملک میں خوف و ہراس پھیلانا چاہتے ہیں، تاہم پاک فوج اور پوری قوم کے حوصلے بلند ہیں۔ سکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بروقت اور مؤثر کارروائیاں کر کے دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا اور ایک بار پھر ثابت کیا کہ دہشت گردی کے نیٹ ورک کا قلع قمع پاک فوج کی اولین ترجیح ہے ۔علامہ عبدالرشید حجازی نے وطن کے دفاع میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے سکیورٹی فورسز کے شہدا کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ بہادر سپوت قوم کا فخر ہیں اور پوری قوم ان کی قربانیوں کی مقروض ہے ، جن کی بدولت ملک میں امن و سکون قائم ہے ۔انہوں نے کہا کہ بیرونی سرپرستی میں پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں ملوث عناصر اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی پوری قوم کی آواز ہے ۔